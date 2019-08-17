Пробил голову и распилил ножовкой: всплыли жуткие факты об убийстве женщины в Киеве

В деле об убийстве 35-летней жительницы Киева Ирины Клипковой, об исчезновении которой заявила ее мать, всплыли новые жуткие подробности.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины в Киеве, убийца женщины во время словесной перепалки нанес ей смертельное ножевое ранение в голову, после чего решил расчленить тело и выбросить в Русановский канал, чтобы скрыть следы преступления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Именно там, на улице Энтузиастов в Киеве, местные жители и нашли останки женщины, о чем сразу сообщили правоохранителям.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал", – рассказал начальник сектора криминальной полиции Днепровского управления полиции Игорь Болва.

Также известно, что в доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Останки убитой нашли в Русановском канале Пресс-служба Национальной полиции

На место прибыли полицейские Пресс-служба Национальной полиции

Убийца разложил части трупа по пакетам Пресс-служба Национальной полиции

На месте ЧП работали криминалисты Пресс-служба Национальной полиции

Убийца выбросил части тела женщины в воду Пресс-служба Национальной полиции

Предполагаемый убийца Ирины Клипковой Пресс-служба Национальной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL:

жертва была знакомой предполагаемого убийцы и они знали друг друга около 15 лет. По словам друзей, отношения между ними всегда были хорошие.

Возможный убийца любил часто выпить и в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным. К тому же, он знает, как расчленить тело, поскольку работает ветеринаром.

Расчлененный труп Ирины Клипковой был найден в Русановском канале 16 августа.

Мешки с фрагментами тела обнаружили друзья убитой, которые пытались выяснить,что с ней произошло. В одном из них заметили руку с кольцами, похожими на те, которые носила Клипкова.

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