"Привет из Донецка": семья расстрелянного в Киеве врача фигурировала в громком скандале

Резонансное убийство пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева получило новый поворот. Оказалось, что родители врача были фигурантами громкого скандала в Донецке. О ситуации ставили в известность СБУ, прокуратуру и даже обращались к президенту.

Что произошло – разбирался OBOZREVATEL.

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Пластический хирург Андрей Сотник был убит 2 февраля в Киеве

Андрей Сотник жил в квартире на Саксаганского со своими родными – сыном-школьником, женой и родителями. Взрослые члены семьи занимались одним бизнесом.

По информации источников OBOZREVATEL, после убийства Сотника его родные сообщили правоохранителям, что никаких угроз ни Андрею, ни им не поступало и вообще за все время предпринимательской деятельности не было никаких споров и т.п.

Однако это не так. В Донецке в 2012 году разразился громкий скандал. Работники поликлиники во всеуслышание заявили, что "главный врач коммунальной больницы г. Донецка "Врачебно-косметологическая лечебница" Елена Владимировна Лунина, пользуясь служебным положением, приобрела в частную собственность помещение клиники. Теперь выкидывает квалифицированный коллектив медиков на улицу, чтобы трудоустроить членов своей семьи".

Об этой ситуации писали многие местные СМИ.

Андрей Сотник с семьей. О нем отзываются как о прекрасном профессионале и человеке Facebook

Главврачом тогда была мать Андрея Сотника - Елена Лунина. А помещение в центре города "чудесным образом" перешло в собственность компании ее мужа – Николая Сотника.

"История лечебного косметологического заведения насчитывает 29 лет, трудовой коллектив мог бы в следующем году отметить тридцатилетний юбилей клиники, но большая часть квалифицированного медперсонала “Врачебно-косметологической лечебницы” (ВКЛ) уже не сможет насладиться праздником, некое ООО “Легинь” – собственник помещений коммунальной больницы по Университетской, 30 отказывается продлевать аренду лечебнице, а главный врач ВКЛ, опираясь на данный факт, заявила о массовом сокращении персонала. Вроде бы обычная жизненная ситуация, если не учитывать, что ООО “Легинь” и главный врач “Врачебно-косметологической лечебницы” Елена Лунина – практически одно лицо, учредителем ООО “Легинь” является муж Луниной – Николай Васильевич Сотник", – говорилось в обращении медиков.

“Впервые так называемая бизнес-жилка у Луниной проявилась в середине 90-х годов, – рассказывали работники клиники. – В то время поликлиника “Врачебно-косметологической лечебницы” арендовала помещение у ОАО “Донбассэнергострой” по адресу: ул. Университетская, 30 общей площадью 270 кв. метров по госцене. Но в 1995 году главный врач, не посоветовавшись с коллективом, отказалась от аренды части помещений, мотивировав это тем, что высвобождаемые средства будут направлены на модернизацию оборудования и покупку современных медпрепаратов. Но закончилось все только сокращением неугодных четырех сотрудников, кабинет которых был отдан под магазин”.

По словам персонала, в 2004 году Елена Лунина решила стать не только главным врачом лечебницы, но и собственником помещений клиники. С 1 января 2004 года она якобы втайне от коллектива расторгла договор аренды с ОАО “Донбассэнергострой” на оставшиеся 220 кв. метров, после чего (совпадение?!) договор аренды на эти помещения заключает ООО “Легинь”, а уже 17 мая того же года “Легинь” как арендатор приватизирует помещение лечебницы.

Часть площадей была продана, в распоряжении ВКЛ остается только 150 кв. метров, причем ООО “Легинь” как новый собственник выставило за эту площадь арендную плату, которая полностью легла на плечи трудового коллектива.

"Как зачастую бывает, о факте приватизации помещений клиники работники ВКЛ узнали уже постфактум, обращения в Фонд госимущества, прокуратуру, СБУ, президенту Украины ничего не дали. Такой же результат получил и иск в суд", – писали СМИ.

Врачи поликлиники ВКЛ решили обратиться к городскому голове Донецка с коллективной жалобой и просьбой снять Лунину с должности, но главврач, по их словам, успела предпринять контрмеры.

Также медики поликлиники ВКЛ рассказали, что в хирургическом отделении работает племянница Луниной, ее сын и его жена. Они якобы смогли убедить коллектив хирургии, что при смене руководства многие потеряют свои рабочие места, поэтому медперсоналом на имя мэра было направлено письмо с просьбой оставить главного врача на занимаемой должности.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, скандал действительно был сильным, а любой протест в Донецке в то время пытались гасить в зародыше.

Андрей Сотник с матерью Facebook DMK Ukraine

Как выяснил OBOZREVATEL, по состоянию на сегодняшний день помещение в центре Донецка все также остается за ООО "Легинь", зарегистрированном в Калининском районе Донецка. Статус предприятия - действующее.

А единственным учредителем этого ООО является отец расстрелянного врача Андрея Сотника – Николай Сотник.

Сотник-старший также зарегистрирован частным предпринимателем в Шевченковском районе Киева.

Уже несколько лет Андрей Сотник не является оперирующим хирургом. Он, его мать Елена Лунина и жена Юлия Борзых занимались космецевтикой DMK. Это профессиональная линия косметики, основанная на ферментотерапии.

Информация с сайта DMK Ukraine

Кто убил Андрея Сотника и какой мотив – выясняют правоохранители. По информации OBOZREVATEL, полиция рассматривает несколько версий, одна из которых связана с профессиональной деятельностью.

Андрей Сотник с сыном, женой и матерью

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