Позвоните по номеру в сообщении: в Киеве активизировались телефонные мошенники

В Киеве активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка и сообщают о блокировке карты.

Фотографии их сообщений опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. В комментариях к посту аналогичными схемами поделись клиенты разных банков.

"Вновь активизировались телефонные мошенники-блокировщики карт. Будь внимательнее, ни один банк Украины не присылает подобных сообщений", ‒ отметили в группе.

Мошенники в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Мошенники в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Преступная схема заключается в том, что доверчивые абоненты звонят по указанным в сообщениях номерам телефонов и предоставляют данные, нужные якобы для "разблокирования" карты. Это ее номер, год и месяц срока использования, CVV-код. Зная это, злоумышленники могут перечислить все деньги себе или оплатить ими покупки.

Мошенники в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Мошенники в Киеве Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, у мошенников появился новый вид развода при помощи ложного СМС и терминалов самообслуживания. Схема действует при продаже вещей на сайтах с объявлениями.

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