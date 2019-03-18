|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Позвоните по номеру в сообщении: в Киеве активизировались телефонные мошенники

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка и сообщают о блокировке карты.

Фотографии их сообщений опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. В комментариях к посту аналогичными схемами поделись клиенты разных банков.

"Вновь активизировались телефонные мошенники-блокировщики карт. Будь внимательнее, ни один банк Украины не присылает подобных сообщений", ‒ отметили в группе.

Новости
Мошенники массово оформляют кредиты на чужие паспорта: как спастись украинцам
Мошенники в Киеве

Мошенники в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Мошенники в Киеве

Мошенники в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Преступная схема заключается в том, что доверчивые абоненты звонят по указанным в сообщениях номерам телефонов и предоставляют данные, нужные якобы для "разблокирования" карты. Это ее номер, год и месяц срока использования, CVV-код. Зная это, злоумышленники могут перечислить все деньги себе или оплатить ими покупки.

Мошенники в Киеве

Мошенники в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Мошенники в Киеве

Мошенники в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, у мошенников появился новый вид развода при помощи ложного СМС и терминалов самообслуживания. Схема действует при продаже вещей на сайтах с объявлениями.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения