Пожар в Александровской клинической больнице в Киеве, где лечат больных COVID-19, произошел из-за умышленного поджога.

С таким заявлением выступила главный врач Людмила Антоненко в Facebook, отметив, что версия о замыкании проводки не подтвердилась.

"Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарную службу. Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар", – рассказала Антоненко.

Пожар в Александровской больнице ДСНС

"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем. Надеемся, что поджигателя найдут", – добавила она.

facebook.com/doc.antonenko

facebook.com/doc.antonenko

Как писал OBOZREVATEL, еще в апреле неизвестные заявили о минировании Александровской больницы. На время проверки пациентов эвакуировали, однако вскоре стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.

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