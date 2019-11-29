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30 ноября • обновлено в 10:51
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Месть власти: всплыли подробности минирования Офиса президента в Киеве

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В Киеве задержали мужчину, который сообщил о бомбе в Офисе президента Украины. Выяснилось, что лжеминер "мстил" власти.

Когда правоохранители и эксперты взрывотехнической службы прибыли на место, то никаких взрывчатых веществ не обнаружили, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Позже выяснился мотив преступника.

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"Звонок он совершил с территории железнодорожного вокзала, который в то время также был "заминирован", и это его разозлило", – сообщила спикер прокуратуры, передает "Украинская правда".

Силовики задержали лжеминера

Силовики задержали лжеминера

Задержанному сообщено о подозрении. Уголовное производство открыто по статье 259 ч. 1 УК (заведомо неправдивое сообщение про угрозу безопасности граждан). Санкция статьи – до шести лет лишения свободы.

Взрывотехническая служба

Взрывотехническая служба

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом силовики обнаружили в квартире арсенал оружия, которое преступники продавали через интернет. В целях конспирации "стволы" пересылали частями через почтового оператора

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Криминал Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
минирование Офис президента
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