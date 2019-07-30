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Потерял много крови: в Киеве на мужчину с ножом напали возле парка

1.1т Читать материал на украинском

В Соломенском районе Киева возле парка "Отрадный" неизвестный мужчина воткнул нож в бок прохожего и сбежал.

Нападение произошло около 5 утра 30 июля, пишет "Информатор". Потерпевший вышел из игровых автоматов, после чего к нему сзади подбежал мужчина с ножом.

"До госпитализации в ближайшую больницу он сказал полицейским, что на него напал мужчина около 30 лет в темной одежде и панаме. Предварительно, он не сообщил о пропаже каких-либо вещей", – уточнили в СМИ.

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Место ЧП

Место ЧП

Информатор

По информации очевидцев, мужчина потерял много крови.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева 29 июля мужчина открыл огонь посреди улицы и ранил девушку в ногу. По словам очевидцев, он повздорил с компанией молодых людей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Grich Lara
Grich Lara
Хлопці,спочатку треба навчитися граматики,а потім писати статті,соромно за вас,перечитайте ваш заголовок
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