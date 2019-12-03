Получили ожоги глаз: под Киевом в школе произошел жесткий инцидент

В городе Буча Киевской области между учениками одной из школ на перемене возникла ссора, в результате которой двое несовершеннолетних применили газовые баллончики.

Администрация учебного заведения освободила третий этаж помещения, где произошел инцидент, детей перевели в классы на нижних этажах, но эвакуации не проводили. Об этом написала пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

15 учеников школы, которые пожаловались на плохое самочувствие, доставили в районную больницу. Там детям диагностировали ожоги глаз, но не госпитализировали.

Под Киевом в школе произошел жесткий инцидент Полиция Киевской области

Выяснилось, что в школу газовые баллончики "Терен-4" принесли ученики 9 класса. Предметы самозащиты подросткам купил их знакомый через интернет два месяца назад.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Началось следствие.

В городе Буча Киевской области между учениками одной из школ на перемене возникла ссора Полиция Киевской области

В школе под Киевом двое несовершеннолетних применили газовые баллончики Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, в школе на улице Гната Юры, женщина нагло ограбил ребенка. Она сорвала с 6-летней девочки золотую цепочку.

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