Полезла купаться пьяной: в Киеве выловили 19-летнюю утопленницу. Видео 18+

Вечером 21 июля в Киеве на пляже "Венеция", что на Гидропарке, утонула 19-летняя девушка.

Спасатели достали тело погибшей из реки, сообщает "Киев Оперативный".

По информации свидетелей, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и полезла купаться.

В Киеве подняли утопленницу

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21+



Щойно із води у Гідропарку (пляж Венеція) дістали тіло 19-річної дівчини. За інформацією свідків, дівчина знаходилася у стані алкогольно сп’яніння та полізла купатися. pic.twitter.com/jmIjgVE5OB — Киев Оперативный (@KyivOperativ) July 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля на Львовщине полуторагодовалая девочка утонула в колодце.

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