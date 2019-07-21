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Полезла купаться пьяной: в Киеве выловили 19-летнюю утопленницу. Видео 18+

3.6т Читать материал на украинском

Вечером 21 июля в Киеве на пляже "Венеция", что на Гидропарке, утонула 19-летняя девушка.

Спасатели достали тело погибшей из реки, сообщает "Киев Оперативный".

По информации свидетелей, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и полезла купаться.

В Киеве подняли утопленницу

В Киеве подняли утопленницу

Внимание, видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля на Львовщине полуторагодовалая девочка утонула в колодце.

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Место
Украина Киев
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Kozjun Vasil
Kozjun Vasil
Спиртное як наркотик, воно розслабляє людину, і людина починає захлебуватись водой. При мені декілька разів тонули дівчата, я вам скажу в їх очах не було страху, їм подобалось тонути, ковтати воду, та тонути. А головне на слідуючий день вони нічого не пам'ятали. Тому треба контролювати пяних, а то є такі яким похер на твої попередження. Нажаль одна всеж знайома втопилась.
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