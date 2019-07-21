Полезла купаться пьяной: в Киеве выловили 19-летнюю утопленницу. Видео 18+

Вечером 21 июля в Киеве на пляже "Венеция", что на Гидропарке, утонула 19-летняя девушка.
Спасатели достали тело погибшей из реки, сообщает "Киев Оперативный".
По информации свидетелей, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и полезла купаться.
В Киеве подняли утопленницу
Внимание, видео 18+!
21+— Киев Оперативный (@KyivOperativ) July 21, 2019
Щойно із води у Гідропарку (пляж Венеція) дістали тіло 19-річної дівчини. За інформацією свідків, дівчина знаходилася у стані алкогольно сп’яніння та полізла купатися. pic.twitter.com/jmIjgVE5OB
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля на Львовщине полуторагодовалая девочка утонула в колодце.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!