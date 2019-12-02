Убийство сына Соболева: в полиции раскрыли данные о киллерах

Задержанными по делу о покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева оказались молодые парни 18-19 лет.

Об этом в понедельник, 2 декабря, на брифинге в столице рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он отметил, что с подозреваемыми в убийстве 3-летнего сына Соболева проводятся следственные действия.

Новости Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего ребенка в Киеве

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко добавил, что нашли оружие, из которого были осуществлены выстрелы.

"Наши специалисты, наши следователи и оперативники нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

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