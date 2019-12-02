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2 декабря • обновлено в 16:44
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Убийство сына Соболева: в полиции раскрыли данные о киллерах

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Задержанными по делу о покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева оказались молодые парни 18-19 лет.

Об этом в понедельник, 2 декабря, на брифинге в столице рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он отметил, что с подозреваемыми в убийстве 3-летнего сына Соболева проводятся следственные действия.

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Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко добавил, что нашли оружие, из которого были осуществлены выстрелы.

"Наши специалисты, наши следователи и оперативники нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

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Читайте все новости по теме "Покушение на Соболева" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Покушение на Соболева
Персоны
Вячеслав Соболев Игорь Клименко Андрей Крищенко
Место
Украина Киев
Теги
убийство Национальная полиция Украины
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иловайский юрий
иловайский юрий
щас, всё это стадо правосековских подонков, будет иметь украину,и никому до этого нет дела
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Молодые парни.... патриоты и просто няшки...
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