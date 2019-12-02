Покушение на депутата в Киеве: стало известно о состоянии Соболева

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, чье авто обстреляли 1 декабря в Киеве, не пострадал. В результате инцидента погиб его трехлетний сын.
Об этом рассказали в ходе брифинга Нацполиции 2 декабря по задержанию подозреваемых в убийстве ребенка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Никто, кроме мальчика, не пострадал", – сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
В Киеве обстреляли авто депутата Соболева. Погиб его сын
По его словам, физическое состояние Соболева было в норме, ведь он позже приезжал на место преступления.
Крищенко также отметил, что после стрельбы депутату дали полицейское сопровождение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправой.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они якобы является экс-бойцами УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего сына Соболева.
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