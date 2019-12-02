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2 декабря • обновлено в 16:44
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Покушение на депутата в Киеве: стало известно о состоянии Соболева

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Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, чье авто обстреляли 1 декабря в Киеве, не пострадал. В результате инцидента погиб его трехлетний сын.

Об этом рассказали в ходе брифинга Нацполиции 2 декабря по задержанию подозреваемых в убийстве ребенка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Никто, кроме мальчика, не пострадал", – сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В Киеве обстреляли авто депутата Соболева. Погиб его сын

В Киеве обстреляли авто депутата Соболева. Погиб его сын

По его словам, физическое состояние Соболева было в норме, ведь он позже приезжал на место преступления.

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Крищенко также отметил, что после стрельбы депутату дали полицейское сопровождение.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области Покушение на Соболева
Место
Украина Киев
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