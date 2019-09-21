Показывал детям орган: в Киеве схватили извращенца. Фото

В Киеве поймали мужчину, который в медицинских учреждениях обнажал половой орган в присутствии детей.
Ему объявили подозрение за развращение несовершеннолетних, передает пресс-служба городской полиции на странице в Facebook.
Злоумышленника в помещении районной поликлиники на улице Выгуровской задержали неравнодушные граждане, которые удерживали его до приезда полицейских.
Задержание мужчины
facebook.com/UA.KyivPolice
Как сообщили свидетели происшествия, мужчина в больнице, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, показывал детям обнаженный половой орган. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что несколькими часами ранее правонарушитель также совершил аналогичные действия на глазах ребенка в помещении другого медучреждения.
Известно, что подозреваемый – 43-летний уроженец другого государства, в последнее время нигде не работал и проживал в столице.
Задержание мужчины
facebook.com/UA.KyivPolice
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Фигуранту по согласованию с прокурором сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В рамках расследования правоохранители устанавливают причастность злоумышленника к подобным преступлениям на территории столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнего ребенка. Педофил затащил девочку в кукурузное поле.
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