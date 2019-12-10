Пока любимая за границей: в Киеве нашли мертвым иностранного бизнесмена

В Дарницком районе Киева произошла трагедия. В квартире на Урловской обнаружили иностранца, который свел счеты с жизнью.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, 50-летний гражданин Польши арендовал квартиру на Позняках вместе с 24-летней девушкой.

Находясь за границей в кратковременной поездке, она забеспокоилась, что мужчина два дня не выходит на связь. Позвонила хозяйке квартиры и попросила зайти проверить, все ли в порядке.

Когда женщина вошла, то испытала настоящий шок: мертвый мужчина висел на поясе от халата.

ЧП произошло 9 декабря в квартире на Урловской

Источник OBOZREVATEL сообщил, что на теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Также стало известно, что бизнесмен (у него был свой магазин в Киеве) оставил предсмертную записку на польском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в квартире депутата воры нашли настоящий "клад". Собственник жилья не сразу обнаружил вторжение и его последствия.

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