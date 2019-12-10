Главная Новости
11 декабря • обновлено в 00:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Пока любимая за границей: в Киеве нашли мертвым иностранного бизнесмена

1.1т
Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева произошла трагедия. В квартире на Урловской обнаружили иностранца, который свел счеты с жизнью.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, 50-летний гражданин Польши арендовал квартиру на Позняках вместе с 24-летней девушкой.

Находясь за границей в кратковременной поездке, она забеспокоилась, что мужчина два дня не выходит на связь. Позвонила хозяйке квартиры и попросила зайти проверить, все ли в порядке.

Когда женщина вошла, то испытала настоящий шок: мертвый мужчина висел на поясе от халата.

ЧП произошло 9 декабря в квартире на Урловской

ЧП произошло 9 декабря в квартире на Урловской

Новости
Бизнесменов-любовников закопали в одну могилу: вскрылись жуткие подробности убийства в Украине

Источник OBOZREVATEL сообщил, что на теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Также стало известно, что бизнесмен (у него был свой магазин в Киеве) оставил предсмертную записку на польском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в квартире депутата воры нашли настоящий "клад". Собственник жилья не сразу обнаружил вторжение и его последствия.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал самоубийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги