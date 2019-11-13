Похищали людей и прокалывали иглами: в Киеве "накрыли" опасную банду

В Киеве разоблачили преступную группу, которой инкриминируют похищение людей, пытки пленных и нанесения телесных повреждений полицейским.

Работники Департамента внутренней безопасности НПУ, которые занимались разоблачением противоправной деятельности отдельных сотрудников Государственной миграционной службы, вышли на преступную группу. Об этом написала пресс-служба ДВБ НПУ на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале 2018 оперативники разоблачили схему, которую реализовывали работники ГМС. Во время отработки их связей было установлено гражданских лиц, причастных к совершению тяжких преступлений. Участники группы – киевляне, которые нигде не работали, вели аморальный образ жизни, употребляли наркотики и алкоголь.

В Киеве "накрыли" опасную банду

Одного из фигурантов разоблачили патрульные Киева пьяным за рулем Bentley. Не справившись с управлением, 32-летний водитель врезался в дерево. По требованию предоставить документы начал вести себя агрессивно, попытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление и нанес инспектору полиции телесные повреждения. Начато уголовное производство.

Его сообщники, которые употребляли наркотики, два родных брата 35 и 36 лет вместе с 40-летним знакомым, применяя угрозы, посадили в два авто Mercedes жительницу столицы, ее дочь и мужа и вывезли в частный дом в Киевской области.

Женщина работала у одного из похитителей уборщицей. Позже владелец квартиры обвинил ее в краже $20 тысяч. Пленницу связали, начали бить, требовали признаться в краже и вернуть деньги. Когда бить женщину надоело – мужчины начали пытать ее, прокалывая нос иглой.

На следующий день похитители увезли семью в Киев и угрожали расправой, если люди обратятся к правоохранителям. С многочисленными телесными повреждениями и нервным срывом киевлянка попала в медучреждение.

12 ноября фигурантам вручили подозрения: одному по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), другим – по ч.2 ст. 127 (Пытки) и ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

По одному из адресов обнаружили пакетик с веществом, предварительно, марихуаной. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАБУ подтвердили задержание чиновницы Офиса президента Светланы Кондзели, которую поймали с поличным на получении крупной взятки. Она находилась в составе преступной группы.

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