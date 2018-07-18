Погром лагеря ромов в Киеве: суд решил судьбу лидера С14

Голосеевский районный суд Киева 18 июля избрал меру пресечения координатору националистической организации C14 Сергею Мазуру, которого подозревают в нападении на лагерь ромов на Лысой горе.

Суд принял решение держать Мазура под круглосуточным домашним арестом на протяжении двух месяцев, сообщили в Telegram С14.

Telegram C14

Напомним, что Мазура и еще ряд членов его организации подозревают в погромах ромских поселений. Как писал OBOZREVATEL,10 июля правоохранители провели обыски в квартире у Сергея Мазура в Борисполе.

Telegram-канал организации сообщал, что полиция проникла в дом по адресу ул. Момота (Горького) силой. К месту обысков подтянулись народные депутаты и около 50 активистов. Полиция изъяла из квартиры несколько вещей подозреваемого.