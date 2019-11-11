Погибли все пассажиры: всплыли подробности жуткого ДТП под Киевом

В автомобиле Volkswagen, который 10 ноября попал в масштабную аварию возле с. Здвижевка под Киевом, ехала семья вместе с соседями. Все они – жители Бучи.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович, водитель Volkswagen проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено".

"При повороте со второстепенной на главную дорогу, в них въехал автомобиль Volvo. Удар пришелся в сторону пассажиров Volkswagen. В итоге все они погибли. Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице", – рассказал он.

В полиции уточнили, что среди погибших: мальчик и девочка в возрасте 11 и 12 лет, а также две женщины 33 и 39 лет.

Смертельное ДТП под Киевом Информатор

Также травмы получили водитель и пассажиры Volvo. В ГСЧС Киевщины уточнили, что в результате ДТП были травмированы четверо людей.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смертельное ДТП под Киевом Информатор

Смертельное ДТП под Киевом Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке под Киевом произошло масштабное ДТП. Девушка за рулем джипа Ford протаранила шесть припаркованных автомобилей.

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