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11 ноября • обновлено в 10:50
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/ Криминал

Погибли все пассажиры: всплыли подробности жуткого ДТП под Киевом

1.2т Читать материал на украинском

В автомобиле Volkswagen, который 10 ноября попал в масштабную аварию возле с. Здвижевка под Киевом, ехала семья вместе с соседями. Все они – жители Бучи.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович, водитель Volkswagen проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено".

"При повороте со второстепенной на главную дорогу, в них въехал автомобиль Volvo. Удар пришелся в сторону пассажиров Volkswagen. В итоге все они погибли. Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице", – рассказал он.

В полиции уточнили, что среди погибших: мальчик и девочка в возрасте 11 и 12 лет, а также две женщины 33 и 39 лет.

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Смертельное ДТП под Киевом

Смертельное ДТП под Киевом

Информатор

Также травмы получили водитель и пассажиры Volvo. В ГСЧС Киевщины уточнили, что в результате ДТП были травмированы четверо людей.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смертельное ДТП под Киевом

Смертельное ДТП под Киевом

Информатор

Смертельное ДТП под Киевом

Смертельное ДТП под Киевом

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке под Киевом произошло масштабное ДТП. Девушка за рулем джипа Ford протаранила шесть припаркованных автомобилей.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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