Под Киевом загорелся отель: густой дым окутал здание и дорогу. Видео

В поселке Чабаны Киевской области 1 марта вспыхнула масштабная пожар в гостинице.

Ужасное ЧП произошло на Одесской трассе, возле АЗС КЛО. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место уже прибыли спасатели ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет.

Под Киевом загорелся отель Скриншот

На видео видно, как густой серый дым окутал все вокруг – сам отель и даже дорогу, а вокруг здания работали спасатели.

Под Киевом загорелся отель Скриншот

Под Киевом загорелся отель Скриншот

Под Киевом загорелся отель Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе.

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