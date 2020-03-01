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1 марта • обновлено в 13:52
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/ Криминал

Под Киевом загорелся отель: густой дым окутал здание и дорогу. Видео

2.7т
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В поселке Чабаны Киевской области 1 марта вспыхнула масштабная пожар в гостинице.

Ужасное ЧП произошло на Одесской трассе, возле АЗС КЛО. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место уже прибыли спасатели ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет.

Под Киевом загорелся отель

Под Киевом загорелся отель

Скриншот

На видео видно, как густой серый дым окутал все вокруг – сам отель и даже дорогу, а вокруг здания работали спасатели.

Под Киевом загорелся отель

Под Киевом загорелся отель

Скриншот

Под Киевом загорелся отель

Под Киевом загорелся отель

Скриншот

Под Киевом загорелся отель

Под Киевом загорелся отель

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Шо то зрада за зрадой у xoxлов!
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