Под Киевом задержали банду, которая совершила серию громких убийств. Фото

В Киевской области задержали преступную банду, которая причастна минимум к трем громким убийствам.

Об этом в Facebook сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов, который прояснил детали следствия.

Так, в сентябре 2016 года на Киевщине убили директора компании "Caparol". Бизнесмена расстреляли из огнестрельного оружия.

"Работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного – подозреваемых", – отметил полицейский.

В январе 2019 года был убит начальник отдела рекламы Киевского метрополитена.

"Мужчину убили тремя ударами ножом в спину. Так коварно и жестоко. Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", – рассказал Небытов.

Полицейский прояснил, что следствие связало два этих громких убийства. В сентябре этого года произошло задержание подозреваемых. В ходе обысков полиция получила неопровержимые доказательства причастности к преступлениям.

В ходе обысков были изъяты оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Задержанным объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств. Максимальное наказание – пожизненное заключение, отметил Небытов.

"Уверен, это не последние ранее совершенные преступления на их счету, как и не последние задержания в этих уголовных производствах", – подытожил он.

Задержание банды Facebook\Андрей Небытов

Задержание банды Facebook\Андрей Небытов

Задержание банды Facebook\Андрей Небытов

Задержание банды Facebook\Андрей Небытов

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Крушинка Васильковского района Киевской области во вторник, 20 сентября 2016 года, неизвестные убили директора компании "Сaparol" Павла Зможного. Полиция начала расследование. Через несколько дней министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в деле рассматривается версия заказного убийства.

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