Под Киевом в четверг, 23 апреля, вспыхнул масштабный лесной пожар.
Об этом написали на странице PavlovskyNews в Telegram. Видео журналистам предоставил очевидец ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
По словам свидетеля, пожар вспыхнул недалеко от села Катюжанка, что в Вышгородском районе Киевской области. На видео было видно очень много дыма, который моментами даже частично закрывал солнце.
Под Киевом вспыхнул масштабный лесной пожар
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Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Но потом появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
В Чернобыльской зоне по состоянию на 21 апреля спасатели продолжали тушить участки тления.
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