Под Киевом в четверг, 23 апреля, вспыхнул масштабный лесной пожар.

Об этом написали на странице PavlovskyNews в Telegram. Видео журналистам предоставил очевидец ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам свидетеля, пожар вспыхнул недалеко от села Катюжанка, что в Вышгородском районе Киевской области. На видео было видно очень много дыма, который моментами даже частично закрывал солнце.

Под Киевом вспыхнул масштабный лесной пожар

Пост в сети Скриншот

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