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23 апреля • обновлено в 15:40
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Под Киевом вспыхнул масштабный лесной пожар. Первое видео

3.9т
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Под Киевом в четверг, 23 апреля, вспыхнул масштабный лесной пожар.

Об этом написали на странице PavlovskyNews в Telegram. Видео журналистам предоставил очевидец ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам свидетеля, пожар вспыхнул недалеко от села Катюжанка, что в Вышгородском районе Киевской области. На видео было видно очень много дыма, который моментами даже частично закрывал солнце.

Под Киевом вспыхнул масштабный лесной пожар

Под Киевом вспыхнул масштабный лесной пожар

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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