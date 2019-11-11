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11 ноября • обновлено в 09:52
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Под Киевом произошло жуткое ДТП: четверо погибших, двое из которых – дети

1.5т Читать материал на украинском

В селе Здвижевка Бородянского района Киевской области 10 ноября произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, двое из которых – дети 2007 года рождения.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, авария произошла около 16:15 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также четырех человек госпитализировали в больницу. От ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и одна единица техники.

Под Киевом произошло жуткое ДТП с погибшими

Под Киевом произошло жуткое ДТП с погибшими

Информатор

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В селе Здвижевка Бородянского района Киевской области 10 ноября произошло жуткое ДТП

В селе Здвижевка Бородянского района Киевской области 10 ноября произошло жуткое ДТП

Информатор

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, двое из которых – дети

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, двое из которых – дети

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киеве 10 ноября автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и сбил там мужчину и женщину. В результате ДТП вторая получила смертельные травмы и погибла на месте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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