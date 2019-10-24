Под Киевом произошло масштабное ДТП с фурой: опубликованы фото

В Киевской области у тягача DAF оторвался контейнер, в результате чего на участке образовался серьезный затор.

ДТП произошло 24 октября на 125 км трассы Киев – Одесса вблизи поселка Ставище. Об этом информирует патрульная полиция Киевской области.

На опубликованных фото видно, что в результате ДТП контейнер снес отбойник и слетел в кювет, при этом сам грузовик остался на проезжей части.

ДТП в Киевской области

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии.

ДТП в Киевской области

ДТП в Киевской области

На трассе образовался затор Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL в ночь на 24 октября в Ривненской области около села Федоровка Сарненского района столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте.

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