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/Криминал

Под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: много погибших

20.8тЧитать материал на украинском

Под Киевом, в городе Обухов, произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковым авто. По предварительным данным, погибло трое людей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, все они ехали в "легковушке". Кроме этого, травмы разной степени тяжести получили четверо пассажиров автобуса (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой рейса "Обухов-Матяшевка", — уточнили правоохранители.

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ДТП

ДТП

Facebook Зеркало Обухова

По словам медиков, полученные пассажирами травмы не несут угрозу для жизни.

Место ДТП

Место ДТП

Facebook Зеркало Обухова

Свидетели утверждают, что "Запорожец" ехал на высокой скорости.

Под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: много погибших

Facebook Зеркало Обухова

Примерное место аварии

Примерное место аварии

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве ночью 1 января произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто вспыхнуло.

Смотрите видео по теме:

Место
Украина
Тег
ДТП
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Это радует чем меньше хахлов тем лучше
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