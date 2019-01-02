Под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: много погибших

Под Киевом, в городе Обухов, произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковым авто. По предварительным данным, погибло трое людей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, все они ехали в "легковушке". Кроме этого, травмы разной степени тяжести получили четверо пассажиров автобуса (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой рейса "Обухов-Матяшевка", — уточнили правоохранители.

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По словам медиков, полученные пассажирами травмы не несут угрозу для жизни.

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Свидетели утверждают, что "Запорожец" ехал на высокой скорости.

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Примерное место аварии Карты Google

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве ночью 1 января произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто вспыхнуло.

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