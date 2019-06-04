Под Киевом произошла авария с двумя маршрутками: есть пострадавшие

В Боярке Киевской области 4 июня столкнулись две маршрутки с пассажирами и легковая Skoda с прицепом. Известно о большом количество пострадавших, их состояние уточняется.
Авария произошла на перекрестке ул. Независимости и Богдана Хмельницкого, пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".
"Масштабное ДТП со многими пострадавшими произошло в Боярке. Столкнулись две маршрутки и Skoda. На месте работали спасатели ГосЧС, врачи и правоохранители", – уточнили в соцсети.
Авария в Боярке
Telegram "Киев Оперативный"
ДТП с маршрутками
Telegram "Киев Оперативный"
На снимках с места аварии видно, что одна из маршруток – номер 720, которая ездит до ТРЦ "Украина" на проспекте Победы. У автобуса полностью вылетело лобовое стекло.
Авария
Telegram "Киев Оперативный"
Примерное место аварии
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, в марте под Киевом в селе Гнидын пассажирский автобус №753 протаранил легковое авто. В аварии пострадали два человека.
По предварительным данным, легковая Skoda вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение. На момент ДТП в маршрутке находились семь пассажиров.
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