Под Киевом произошла авария с двумя маршрутками: есть пострадавшие

В Боярке Киевской области 4 июня столкнулись две маршрутки с пассажирами и легковая Skoda с прицепом. Известно о большом количество пострадавших, их состояние уточняется.

Авария произошла на перекрестке ул. Независимости и Богдана Хмельницкого, пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

"Масштабное ДТП со многими пострадавшими произошло в Боярке. Столкнулись две маршрутки и Skoda. На месте работали спасатели ГосЧС, врачи и правоохранители", – уточнили в соцсети.

Авария в Боярке Telegram "Киев Оперативный"

ДТП с маршрутками Telegram "Киев Оперативный"

На снимках с места аварии видно, что одна из маршруток – номер 720, которая ездит до ТРЦ "Украина" на проспекте Победы. У автобуса полностью вылетело лобовое стекло.

Авария Telegram "Киев Оперативный"

Примерное место аварии Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в марте под Киевом в селе Гнидын пассажирский автобус №753 протаранил легковое авто. В аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, легковая Skoda вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение. На момент ДТП в маршрутке находились семь пассажиров.

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