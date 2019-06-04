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/Криминал

Под Киевом произошла авария с двумя маршрутками: есть пострадавшие

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В Боярке Киевской области 4 июня столкнулись две маршрутки с пассажирами и легковая Skoda с прицепом. Известно о большом количество пострадавших, их состояние уточняется.

Авария произошла на перекрестке ул. Независимости и Богдана Хмельницкого, пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

"Масштабное ДТП со многими пострадавшими произошло в Боярке. Столкнулись две маршрутки и Skoda. На месте работали спасатели ГосЧС, врачи и правоохранители", – уточнили в соцсети.

Новости
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Авария в Боярке

Авария в Боярке

Telegram "Киев Оперативный"

ДТП с маршрутками

ДТП с маршрутками

Telegram "Киев Оперативный"

На снимках с места аварии видно, что одна из маршруток – номер 720, которая ездит до ТРЦ "Украина" на проспекте Победы. У автобуса полностью вылетело лобовое стекло.

Авария

Авария

Telegram "Киев Оперативный"

Примерное место аварии

Примерное место аварии

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в марте под Киевом в селе Гнидын пассажирский автобус №753 протаранил легковое авто. В аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, легковая Skoda вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение. На момент ДТП в маршрутке находились семь пассажиров.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Сладкая Катя
Сладкая Катя
Cпaсибо тoмy, кто пoкaзал мнe пpeкрacный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁2bupx7w Пpoсто пpойдя опрос пoлyчилa пoчти пoлyгoдовую зарплатy)) Пользуйтесь, пoкa есть возможность=)
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