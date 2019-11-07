Под Киевом посреди улицы женщину пырнули ножом в спину: все детали

В Белой Церкви утром 6 ноября злоумышленник напал на женщину на улице, пырнул ножом в спину, отобрал сумку и скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области, он последовал за женщиной на улице, якобы чтобы спросить время, однако затем напал на нее. Горожане услышали крики о помощи и вызвали полицию.

Женщина получила ножевые ранения, но ее вовремя доставили в больницу и прооперировали. Пострадавшая была в сознании и смогла описать приметы нападающего.

В Белой Церкви женщину пырнули ножом в спину прямо на улице

Уже на следующий день оперативным работникам полиции удалось задержать злодея в районе железнодорожного вокзала. Им оказался 37-летний уроженец Черкасской области. Последнее время он проживал на территории Белой Церкви. Мужчина уже отбывал наказание за совершение тяжелых преступлений. Среди них — умышленное преступление, угон и воровство.

По данному факту открыто уголовное дело по части 1 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему должны объявить о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Брест-Литовском шоссе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mersedes АА0070MI, принадлежащего бизнесмену Игорю Сало, что привело к гибели одного человека.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!