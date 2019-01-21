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/Криминал

Под Киевом похитили ребенка: объявлен план-перехват

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В Ирпене Киевской области 21 января двое неизвестных похитили 12-летнюю девочку. Они силой затолкали ее в авто и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители разыскивают Toyota Camry белого цвета, пишет "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

"Похищение произошло около 12:00 на улице Шевченко. По словам очевидцев, 12-летнюю девочку в сером пальто затолкали в Toyota с госномером "АЕ 5801 ІТ". Сейчас подозреваемые могут находитбся в Киеве", – пояснил собеседник СМИ.

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''Дядя, пусти!'' В Киеве педофил пытался похитить ребенка
Toyota Camry (иллюстрация)

Toyota Camry (иллюстрация)

http://avtotravell.ru

Примерное место похищения

Примерное место похищения

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 10 января под Киевом похитили Николая Киликова. Парня силой затолкнули в автомобиль Citroen (№AA5234BX) и увезли в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что в Киеве за несколько месяцев похитили двух мужчин. В обоих случаях фигурировал один и тот же автомобиль.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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