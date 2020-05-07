В Ирпене Киевской области полиция задержала голого мужчину, который находился в неадекватном состоянии и требовал дозу.

Мужчина обещал заплатить медикам любую сумму за наркотический препарат метадон, а после отказа снял с себя всю одежду. Соответствующее видео опубликовано на канале Ochevideo в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

На нем слышно, как мужчина говорит, что может заплатить любую сумму. Он заверяет, что у него дома есть тысяча долларов. Врачи местной поликлиники вели себя спокойно и вызвали полицию.

Когда прибыли правоохранители, он попытался оказать сопротивление и угрожал полицейским: "Кто хочет получить? Я не сдамся, я не буду спускаться".

В итоге его удалось задержать и доставить в наркологическое отделение.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Святопетровское Киевской области мужчина в неадекватном состоянии разгуливал с ножом, напал на человека, а затем заперся в квартире. Правоохранителям пришлось штурмовать ее.

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