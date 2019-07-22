На Киевщине на улице ножом убили мужчину: появились новые подробности

Мужчина, который погиб от ножевого ранения на Киевщине, работал журналистом.

Как пишет издание РИА-М, его звали Юрий Булат. Он скончался от полученных травм на месте инцидента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, фото 18+).

Конфликт между 4 мужчинами возник в городе Славутич в ночь на 22 июля. Во время драки злоумышленник ударил ножом пострадавшего в горло, перерезав сонную артерию.

Юрий Булат РИА-М/Facebook Юрия Булата

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших, третьего разыскивают.

Погибший Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Днепре мужчина убил ножом свою мать. Он нанес ей более 200 ударов.

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