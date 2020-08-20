Под Киевом на стройке охранник перерезал себе горло.

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области на стройке в бытовом вагончике обнаружили тело охранника, который покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник в правоохранительных органах, накануне мужчина просил своих знакомых простить ему все обиды.

"В полицию, 19 августа, поступило сообщение о том, что на территории строительства жилого комплекса в бытовом вагончике нашли тело мужчины с резанными ранами шеи. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина покончил с собой использовав для этого канцелярский нож", – рассказал источник.

Он добавил, что погибший работал на стройке охранником и по словам его коллег, накануне начал у всех просить прощения.

Полицейские устанавливают детали происшествия, по факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Рогатинском районе Ивано-Франковской области 37–летняя женщина порезала себя ножом, а потом утопилась в колодце.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!