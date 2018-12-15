Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП

На Одесской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия, авария случилась вечером 15 декабря на перекрестке возле поселка Чабаны. По предварительной информации фура врезалась в автомобили, которые остановились на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду.

В итоге транспортные средства получили повреждения и заблокировали движение на двух полосах.

Отмечается, что в результате ДТП травмы получили мать с ребенком – пассажиры внедорожника Volkswagen Touareg. Скорая доставила пострадавших в больницу.

В результате аварии образовалась большая пробка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно водитель фуры перестраивался в левый ряд, но по неизвестным причинам врезался в близстоящее авто и подвинул остальные транспортные средства. Один из автомобиль от удара вылетел на другую сторону перекрестка.

Отметим, что ДТП произошло на перекрестке, где установлен скандально известный светофор. Автоматический регулировщик подключили для безопасного проезда жителей близлежащих сел, но почти сразу водители начали отмечать нарушение в режиме работы светофора, из-за чего создавалась аварийная ситуация на участке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о смертельном ДТП с маршруткой под Киевом. Микроавтобус №381, сообщением Киев – Буча, врезался в припаркованную фуру. В итоге несколько человек, в том числе девушка-подросток, получили травмы, а 68-летний мужчина погиб.