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/Криминал

Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП

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На Одесской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия, авария случилась вечером 15 декабря на перекрестке возле поселка Чабаны. По предварительной информации фура врезалась в автомобили, которые остановились на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду.

В итоге транспортные средства получили повреждения и заблокировали движение на двух полосах.

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Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП
Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП

Отмечается, что в результате ДТП травмы получили мать с ребенком – пассажиры внедорожника Volkswagen Touareg. Скорая доставила пострадавших в больницу.

Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП
Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП
Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП

В результате аварии образовалась большая пробка.

Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП
Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП
Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно водитель фуры перестраивался в левый ряд, но по неизвестным причинам врезался в близстоящее авто и подвинул остальные транспортные средства. Один из автомобиль от удара вылетел на другую сторону перекрестка.

Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП
Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП

Отметим, что ДТП произошло на перекрестке, где установлен скандально известный светофор. Автоматический регулировщик подключили для безопасного проезда жителей близлежащих сел, но почти сразу водители начали отмечать нарушение в режиме работы светофора, из-за чего создавалась аварийная ситуация на участке.

Под Киевом фура разнесла автомобили: первые фото масштабного ДТП

Ранее OBOZREVATEL сообщал о смертельном ДТП с маршруткой под Киевом. Микроавтобус №381, сообщением Киев – Буча, врезался в припаркованную фуру. В итоге несколько человек, в том числе девушка-подросток, получили травмы, а 68-летний мужчина погиб.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогахНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалДТПавто
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