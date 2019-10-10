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10 октября • обновлено в 21:30
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Под Киевом авто сбило ребенка на переходе: видео 18+

11.2т Читать материал на украинском

В четверг, 10 октября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области произошло ДТП с участием ребенка. Водитель легковушки на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на странице в Facebook. В сети появился жуткий ролик (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, что ребенок долго ждал, чтобы перейти дорогу, а потом перебежал ее. Дело в том, что автомобили не пропускали девочку и не давали ей возможности добраться до другой стороны трассы.

Под Киевом авто сбило ребенка на переходе

Под Киевом авто сбило ребенка на переходе

Скриншот

Потерпевшая осталась жива, но ее госпитализировали в больницу. Полиция будет выяснять все обстоятельства происшествия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева произошло ДТП с пострадавшим. На пересечении улиц Грушевского и Липская водитель сбила женщину, которая с ребенком переходила дорогу. Мать успела оттолкнуть ребенка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Якщо депутат або хтось другий з влади дитина буде виновною!!
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