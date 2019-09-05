Избил сельского голову и угрожал убить: экс-депутата Рады объявили в розыск

На Киевщине бывший депутат Верховной Рады Украины из-за недоброжелательных отношений и вымышленной обиды нанес сельскому голове Плахтянки удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, инцидент произошел на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района. В результате нанесенного удара мужчина получил легкие телесные повреждения.
Кроме этого, во время конфликта экс-нардеп угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.
Экс-депутата Рады объявили в розыск
За процессуального руководства Киево-Святошинской местной прокуратуры началось расследование уголовного производства по заявлению пострадавшего.
Бывшему народному депутату Украины сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Мужчину объявили в розыск.
Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты ВРУ уже неоднократно попадали в драки. Например, в марте 2019 глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко вместе с несколькими нардепами устроили драку в правительственной ложе в Раде, где находился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
А совсем недавно, 2 сентября, в одном из ресторанов Киева на Днепровском спуске произошла драка между бывшим и действующим народными депутатами Верховной Рады Украины.
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