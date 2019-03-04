По заказу спецслужб России: в Киеве накрыли схему легализации террористов ИГИЛ

В Киеве задержали россиянина и украинца, которые занимались легализацией террористов ИГИЛ и "Л/ДНР" на территории Украины. Они были наняты российскими спецслужбами.

Преступникам оформляли паспорта, чтобы ставить штампы на таможенных пунктах Украины, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Для направления в Украину лиц, которые воевали в ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ", – пояснили в Госпогранслужбе.

Сообщается также, что террористов искали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Чтобы преступник не вызывал подозрений, его документы тщательного готовили и пытались "обкатать" через украинскую границу.

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"Позже в паспорта должны были проставить поддельные датоштампы о пересечении украинской границы в разных пунктах пропуска. Этим самым они планировали усыпить бдительность пограничников, якобы они несколько раз пересекали украинскую границу", – пояснили в Госпогранслужбе.

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Правоохранители также уточнили, что экс-террористы на территории Украины должны были заниматься подготовкой провокаций.

"Гражданам РФ уделяется более пристальное внимание, чтобы предупредить попытки въезда лиц, которые могут быть причастны к дестабилизации в стране. Именно поэтому Белокаменная постоянно ищет разные способы переправки своих наемников", – подытожили в Госпогранслужбе.

Как писал OBOZREVATEL, одиозный террорист "ДНР" Даниил Безсонов отличился очередным фейком о защитниках независимости Украины. Он заявил, что в их рядах якобы воюет множество террористов ИГИЛ.

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