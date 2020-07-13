Плевался и хамил: всплыло видео драки с фигурантом смертельного ДТП в Киеве

Антон Желепа, который устроил смертельное ДТП в Киеве на Столичном шоссе, ранее был замечен в дебоширстве и драке.

Сообщество в Facebook "Киев Оперативный" опубликовало видео с участием Желепы, снятое еще в 2018 году.

На показанных кадрах видно Желепу, которые находится в неадекватном состоянии, и якобы плюнул в человека (на видео этого момента нет). После того, как мужчину начали снимать, Желепа оправдался, что просто выплюнул конфету.

Далее он бросается на мужчину, который снимал видео. В результате чего между ними завязалась драка. На записи видно, что Желепу повалили на землю, и на этом съемка оборвалась.

Осторожно, на видео 18+

Напомним, что уроженец России Антон Желепа, который устроил смертельное ДТП в Киеве, ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.

Как писал OBOZREVATEL, в результате ДТП в Киеве погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.

Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП в Киеве.