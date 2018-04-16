Платы или умри: в Киеве банда мошенников орудовала под видом коллекторов

В Киеве орудовала преступная группа, которая выдавала себя за коллекторов и требовала деньги.

Банда из пяти жителей столицы искала своих жертв в базах данных нескольких финансовых структур. Затем они под видом поручителей приходили к должникам и требовали вернуть долги с процентами. Соответствующую информацию сообщили в Службе безопасности Украины.

"Злоумышленники угрожали уничтожением имущества, кражей родственников и даже убийством, и заставляли потерпевших переводить деньги на банковский счета", ― сообщили в СБУ.

В ходе обысков в домах подозреваемых оперативники нашли мобильные телефоны, банковские карты, холодною и огнестрельное оружие и доказательства ведения "черной бухгалтерии".

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Всем задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления в части 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в особо крупных размерах или совершенные организованной группой, или с нанесением тяжких телесных повреждений).

Как писал "Обозреватель", журналисты рассказали, как коллекторы выбивают долги .