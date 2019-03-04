''Любящая мать'': в деле о мертвом младенце в Киеве новый поворот

Скандал с многодетной матерью-одиночкой, которая выбросила новорожденного ребенка в Киеве, получил продолжение. Люди, знающие 35-летнюю Алёну Б., считают ее чуть ли не образцовым родителем.

Подробности – в публикации OBOZREVATEL.

"У нее ухоженные дети"

Алёна с детьми

Вместе с детьми женщина проживает в одном из общежитий в Голосеевском районе. Там семья занимает две комнаты: в одной живет Алёна с детьми, в другой – ее мать, которая, по словам коллег по работе, не участвует в жизни дочери.

"Официально Алёна разведена, но с бывшим мужем поддерживает хорошие отношения. Семья живет на "детские", а также на зарплату, которую Алёна получает, работая поваром в нашем детсаду. Еще ей помогает продуктами бабушка, живущая в селе", – рассказали OBOZREVATEL коллеги многодетной матери.

Работники детского сада в шоке от произошедшего, говорят, женщина очень любит своих детей и новорожденного ребенка планировала и ждала.

"Все ее дети ухожены и хорошо учатся. Они дружные. Я нередко вижу, как кто-то из старших приходит забирать малыша из садика, пока мать работает", – рассказали нам в администрации дошкольного учреждения.

То, что Алёна носит под сердцем ребенка, коллеги узнали дней десять тому назад. "Алёна не худая, поэтому ее беременность не была заметна. Когда это вскрылось, она нас заверила, что планировала ребенка и что будет его рожать, при этом изъявила желание выходить на работу даже будучи в декретном отпуске", – рассказали в детском саду.

В то же время источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах считает, что коллеги чисто по-человечески жалеют Алёну, так как ее дети могут остаться без матери.

Женщина с одним из своих детей

О том, почему "любящая мать" отнесла новорожденного в заброшенный сарай, коллеги объяснить не могут. Возможно, считают они, причина в послеродовом стрессе, к которому могла добавиться ссора с матерью.

"А недавно Алёна сообщила, что упала. Но стало ли это поводом для прерывания беременности, мы не знаем",– отметили в детском саду.

Здесь полиция обнаружила мертвого младенца

Здесь полиция обнаружила мертвого младенца

Грозит тюрьма

Из своих источников OBOZREVATEL узнал, что уже спустя час после родов Алёна убрала в ванной, положила мертвого младенца в целлофановый пакет и отправилась... прятать.

Тело ребенка правоохранители обнаружили 3 марта в груде мусора в заброшенном здании, которое находится буквально в ста метрах от дома горе-матери.

Действительно ли ребенок родился мертвым или его убила собственная мать – покажет экспертиза.

Уголовное производство открыто по ст. 117 УК (умышленное убийство матерью своего ребенка). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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