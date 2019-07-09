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"Озверели от безнаказанности!" В Киеве пьяная компания разбила окно квартиры бутылкой

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В Оболонском районе Киева компания нетрезвой молодежи разбило окно в квартире на третьем этаже, бросив туда бутылку.

Дебоширы гуляют во дворе этого жилого дома фактически ежедневно и не реагируют на замечания жильцов, сообщила на своей странице в Facebook Виктория Плотникова, окно которой и было повреждено в ходе "развлечений".

"Если в прошлые годы это сборище появлялось редко, но метко, то в этом году вообще озверели от безнаказанности. Мы вчера вызвали патрульных, написали заявление. Ловить уже было некого, та компания разбежалась, когда поняли, что окно разбито", – рассказала Плотникова.

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По ее словам, полиция ответила, что "район у них так себе" и сделать они ничего не могут.

Разбитое окно

Разбитое окно

Facebook Viktoria Plotnikova

Окно

Окно

Facebook Viktoria Plotnikova

"Ну, если бы вы лично знали кого-то из них, или видели, кто именно кинул бутылку, тогда да. А так ничего", – пересказала Плотникова слова полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве группа хулиганов на детской площадке напала на мужчину с маленьким ребенком. Они не только били, но и угрожали ему и семье. Потерпевший в целях защиты был вынужден применить травматическое оружие.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Валевич Борис
Валевич Борис
С этим ничего не поделаешь - какой министр - такая и полиция
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Бутылка без коктейля Молотова? Тогда незачёт.
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