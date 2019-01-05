Оставила три записки: в Киеве девушка выпрыгнула из окна

В Киеве 5 января девушка выбросилась из окна 23 этажа жилого дома. В квартире погибшей обнаружили три предсмертных записки, адресованых разным людям.

Как пишет "Информатор", трагедия произошла на ул. Заречной. Погибшей было 28 лет. Известно также, что одна из прощальных записок адресована ее брату, вторая — любимому мужчине, в третьей были слова благодарности ко всем ее родным и друзьям.

Полиции не пришлось взламывать двери в квартиру погибшей — они были открыты. Также на кухне девушки нашли три бокала с напитками.

Место ЧП "Информатор"

"Я тебе много чего могу сказать, но просто прости меня", — написала в одном из прощальных писем погибшая.

Место ЧП "Информатор"

Известно также, что ее тело во время утренней уборки обнаружил дворник.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве спустя шесть дней поисков обнаружили тело пропавшей женщины. Ее труп вместе с телом ее парня нашли в одной из квартир.