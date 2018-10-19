Оставил телефон и бутылку виски: в Киеве парень выпрыгнул из многоэтажки

В Киеве 19 октября мужчина выпал из окна 25-этажного дома на Харьковском шоссе. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

Его личность не установлена, однако полиция предположила, что он проживал по адресу, где и произошла трагедия, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Строго 18+).

"По предварительной информации, мужчина выпрыгнул с общего балкона 24 этажа. На данный момент личность не установлена, но правоохранители предполагают, что он проживал в этом доме, так как был в тапочках. При осмотре парадного на балконе 24 этажа обнаружили мобильный телефон, деньги и бутылку виски", — разъяснили в издании.

Сообщается также, что вместе с личными вещами на балконе обнаружили следы рвотных масс.

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