Орудует в продуктовых магазинах: в Киеве воровка "засветилась" на камерах

В сети появилось видео схемы воровства в одном из продуктовых магазинов Киева. Женщина под видом покупательницы стояла в очереди, а в это время украла кошелек.

Запись с места происшествия обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. В комментариях к посту женщину опознали и другие пострадавшие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"28 марта в районе ул. Чернобыльской (метро "Академгородок") очередная дама совершила кражу мобильного телефона", ‒ подписали видео у группе.

Схема воровства Скриншот

Злоумышленница стояла за спиной у покупательницы и делала вид, что выбирает на пробу сухофрукты. Другой рукой, которую она прикрывала, женщины вытащила телефон из сумки. После того, как обворованная покупательница отошла от кассы, воровка продолжала делать вид, что дегустирует товар.

"Она у меня месяц назад зарплату из сумки вытащила, только в магазине на Новобеличах", ‒ написала одна из комментаторов.

Как писал OBOZREVATEL, летом в Киеве в ТРЦ орудовала банда карманных воров, которые преследовали посетителей. По словам очевидцев, всего за один день они обокрали не меньше пяти покупателей.

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