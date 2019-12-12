Организовал 19-летний: в Киеве накрыли бордель

В Киеве разоблачили деятельность борделя, замаскированного под массажный салон. Его в квартире организовали гражданские супруги.

Жители области, 29-летняя женщина и 19-летний юноша, арендовали помещение и заранее подбирали женщин, которые систематически занимались проституцией. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стоимость услуг за час стартовала от 1000 гривен. Половину денег фигуранты забирали себе, а остальные – отдавали проституткам.

В Киеве накрыли бордель полиция Киева

Преступную деятельность прекратили в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (Проституция или принуждение, или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Полицейские провели обыски по месту жительства супругов и в съемной квартире, в ходе которых изъяли вещественные доказательства – деньги, мобильные телефоны и ноутбуки.

Женщине-организатору объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения. В отношении ее сообщника будет решаться вопрос о его процессуальном статусе в уголовном производстве.

Также на женщину, которая предоставляла сексуальные услуги за деньги, составили административный протокол по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Киеве разоблачили деятельность борделя, замаскированного под массажный салон Полиция Киева

Его в арендованной квартире организовало гражданские супруги Полиция Киева

В Киеве 29-летняя женщина и 19-летний юноша заранее подбирали проституток Полиция Киева

В Киеве разоблачили деятельность борделя, замаскированного под массажный салон Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили. Однако это не помешало мужчине все эти годы называть себя полицейским.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве на "крышевании" притонов.

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