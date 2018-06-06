Опасный пожар в Чернобыле: в ГосЧС обнародовали новые данные

Площадь пожара в Чернобыльской зоне по состоянию на 08:00 среды, 6 июня, составляет до 5 гектаров.

Как уточнила пресс-секретарь ГУ ГосЧС в Киевской области Виктория Рубан, в Чернобыльской зоне горит лесная подстилка и трава, а не лес, пишет 112.

"Для ликвидации пожара привлекли дополнительные силы, это 15 единиц техники из всех подразделений Киевской области. Горит не лес, а трава и лесная подстилка. Верхового пожара нет на данный момент, горит именно трава", - отмечают в ГосЧС.

Facebook Наталки Левиной Пожар на ЧАЭС

Виктория Рубан также сообщила, что причины возгорания будут устанавливать сотрудники полиции после того, как будет ликвидирован пожар.

В настоящее время известно, что возгорание возникло в нескольких местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация и фото о горящем Рыжем лесе в зоне отчуждения.