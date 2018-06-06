Опасный пожар в Чернобыле: в ГосЧС обнародовали новые данные

Площадь пожара в Чернобыльской зоне по состоянию на 08:00 среды, 6 июня, составляет до 5 гектаров.
Как уточнила пресс-секретарь ГУ ГосЧС в Киевской области Виктория Рубан, в Чернобыльской зоне горит лесная подстилка и трава, а не лес, пишет 112.
"Для ликвидации пожара привлекли дополнительные силы, это 15 единиц техники из всех подразделений Киевской области. Горит не лес, а трава и лесная подстилка. Верхового пожара нет на данный момент, горит именно трава", - отмечают в ГосЧС.
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Пожар на ЧАЭС
Виктория Рубан также сообщила, что причины возгорания будут устанавливать сотрудники полиции после того, как будет ликвидирован пожар.
В настоящее время известно, что возгорание возникло в нескольких местах.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация и фото о горящем Рыжем лесе в зоне отчуждения.