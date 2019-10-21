Беспредел по-новому: вскрылись вопиющие факты уничтожения Киева

Гигантский самострой в центре Киева. Фантастика? Реальность. На территории госпредприятия завод "Арсенал", рядом с правительственном кварталом, Верховной Радой, Кабмином и Генеральной прокуратурой сегодня полным ходом идет незаконное строительство.

Как показало расследование OBOZREVATEL, документы, дающие право на застройку, у заказчика отсутствуют от слова вообще.

В таких случаях должна быть молниеносная реакция контролирующих и правоохранительных органов по прекращению строительных работ, но этого почему-то не произошло. О полнейшем беспределе и о том, что строят в центре столицы – в нашем материале.

Стройка-нелегал на ул. Московская, 8 в Печерском районе

Корпус-призрак

Информация о том, что по ул. Московской, 8 разбирают один из корпусов завода "Арсенал", появилась в мае этого года. Вскоре в нашу редакцию стали обращаться читатели, возмущенные "непонятной стройкой". Люди недоумевали, почему возле стройплощадки отсутствуют информационные щиты? С какой стати перегородили зеленым забором тротуар и частично дорогу?

Тротуар и часть дороги со стройкой ограждены строительным забором

Первая попытка наших журналистов узнать о застройке по ул. Московская, 8 не увенчались успехом. В Государственной архитектурно-строительной инспекции, куда мы направили запрос, сообщили, что... им ничего об этом неизвестно.

Неполный ответ получили мы и от администрации государственного предприятия завод "Арсенал" (в госпредприятии в постоянном пользовании находится участок, где возводится интересующий нас "самострой").

Там лишь сухо сообщили, что корпус, в котором ведутся строительные работы, не имеет отношение к заводу "Арсенал", а с 2009 года принадлежит частной структуре. А также, что ГП подписало договор на компенсацию земельного налога с ООО "КУА "ЕМ ДЖІ АЙ".

Лишь в телефонной беседе удалось "выдавить" больше информации, а именно, что строительные работы ведутся в корпусе № 3-А (буква Б) по ул. Московской, 8.

Ответ "Арсенала"

Закон не писан

Опираясь на полученные данные, OBOZREVATEL направил повторный запрос в ГАСК. Скажем честно, ответ шокировал. В Инспекции отсутствовала информация о выдаче/регистрации документов разрешительного декларативного характера, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ.

Ответ ГАСКа

Дальше - больше.

В департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации нам ответили, что в апреле 2019 года зарегистрировали уведомление заказчика строительства ООО "Марс Девелопмент" (36757578).

Уведомление касалось начала выполнения строительных работ на объекте строительства: "Реконструкция частей нежилых помещений группы помещений № 14а (помещения № 4 и помещений с №8 по № 32) и нежилых помещения № Х, ХІ, ХІІ на ул. Московской, 8 (буква Б, корпус № 3-а) в Печерском районе Киева" от 03.04.2019 № КВ 061190930323.

По результатам проверки "Марс Девелопмент" было предоставлено предписание об остановке подготовительных и строительных работ от 30 августа. Был составлен протокол о нарушении в сфере градостроительной деятельности, после чего заказчика привлекли к установленной законодательством ответственности.

В итоге департамент отменил заказчику строительства право начала выполнения строительных работ, которое было получено на основании поданного им ранее уведомления.

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА

Но и это не все. Оказалось, что в реестре градостроительных условий департамента градостроительства и архитектуры КГГА мы не увидели, что на корпус по ул. Московской выданы градостроительные условия. А это один из основных документов, необходимых застройщику перед началом строительных работ. Общественности эта информация могла дать понимание о намерениях застройщика параметрах объекта строительства. Сам документ содержит комплекс планировочных и архитектурных требований к проектированию и строительству.

Подведем итог. В исторической части Киева, рядом с правительственным кварталом, ведутся строительные работы без документов. Это значит, что сам объект возводится незаконно, не может быть введен в эксплуатацию, на него невозможно получить государственную регистрацию права собственности. По сути – это самострой.

Несомненно, подобное строительство должно быть остановлено, а само сооружение подлежит сносу. Но… Мы видим, что стройка не прекращена, и строительные работы не остановлены. Это может говорить о том, что заказчик поставил себя выше закона, откровенно плюет на киевлян или рассчитывает на свои коррупционные связи, которые помогут решить любой вопрос.

(Продолжение следует...)

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