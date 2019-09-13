Огромный столб дыма: в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Видео и фото

В Подольском районе Киева, на улице Сырецкой, 25, в пятницу, 13 сентября, вспыхнул масштабный пожар.

Горело складское помещение. Об этом сообщили очевидцы на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место ЧП прибыли спасатели ГСЧС, а также работники скорой медицинской помощи.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар Dtp.kiev.ua

Дорогу перекрыли. А на улице Ольжича образовалась пробка.

Как написал "Информатор", вызов на линию экстренных служб поступил около 13:15. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров, в помещении хранились строительные материалы.

Так, в течение 45 минут пожарные локализировали возгорание, а еще через 20 минут – пожар потушили. В результате ЧП никто не пострадал.

В Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар Dtp.kiev.ua

Горело складское помещение Dtp.kiev.ua

На место ЧП прибыли спасатели ГСЧС Dtp.kiev.ua

В Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар Dtp.kiev.ua

Горело складское помещение Dtp.kiev.ua

На место ЧП прибыли спасатели ГСЧС Dtp.kiev.ua

В Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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