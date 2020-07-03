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Одного "закрыли", второго – отпустили домой: состоялся суд по еще двум копам из Кагарлыка

Криминал
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Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меру пресечения двум полицейским

Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меру пресечения двум полицейским.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции, подозреваемым в пытках.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Одного из сотрудников полиции отправили под круглосуточный домашний арест, второго – в СИЗО без возможности внесения залога.

"По решению суда, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – сказано в сообщении.

Второму полицейскому, который фигурирует в другом эпизоде пыток, имевших место в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКиевСекс-скандал в полиции КагарлыкаполицияГосударственное Бюро Расследований
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