Служба безопасности Украины официально заявила, что обыски в здании телеканала "1+1" связан не с деятельностью компании, а касается отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконной прослушке.

Объяснение опубликовала вечером в среду, 5 февраля, пресс-служба СБУ.

"Следственные действия не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем. Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда", – сказано в заявлении.

Обыски у "1+1": СБУ сделала официальное заявление liga.net

Отмечается, что следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

"Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется. Детали – позже", – добавили в спецслужбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.

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