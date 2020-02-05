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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Криминал

Обыски у "1+1": СБУ сделала официальное заявление

5.2т
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Служба безопасности Украины официально заявила, что обыски в здании телеканала "1+1" связан не с деятельностью компании, а касается отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконной прослушке.

Объяснение опубликовала вечером в среду, 5 февраля, пресс-служба СБУ.

"Следственные действия не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем. Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда", сказано в заявлении.

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Обыски у "1+1": СБУ сделала официальное заявление

Обыски у "1+1": СБУ сделала официальное заявление

liga.net

Отмечается, что следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

"Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется. Детали – позже", – добавили в спецслужбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.

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Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
"Пленки" Гончарука
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины телеканал 1+1
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
это фсё системные формальности, вот я обратил внимание на устный запрет служебным лицом вести фото-видео фиксацию ... ? .... которая явно не препятствовала следственным действиям, при этом на лицах, проводивших следственные действия отсутствовала форма, на момент зачитывания админ-материала, и в процессе выимки отсутствовал ( небыл замечан) представитель пресслужбы сбу с камерой, фиксировавший процесс мероприятия. _
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Российские аэропорты обслужили в 2019 году 220,9 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Это следует из итоговой статистики Росавиации, опубликованной на сайте агентства в понедельник. Это рекордный показатель как для российской, так и для советской авиации. При этом на внутренних направлениях аэропорты обслужили более 145,9 млн пассажиров (учитывались регулярные и чартерные рейсы), на международных — более 74 млн пассажиров. Ранее Росавиация сообщала, что московские аэропорты — Шереметьево, Домодедово, Внуково — в 2019 году обслужили 101,69 млн пассажиров, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Московские аэропорты официально отчитались о числе пассажиров, которые воспользовались услугами авиационных ворот столицы в 2019 году. Впервые за всю историю, включая СССР, аэропорты Москвы обслужили свыше 100 миллионов человек за год. Международный аэропорт Внуково в 2019 году поставил новый рекорд, обслужив свыше 24 млн пассажиров. Это на 2,5 млн пассажиров больше, чем в 2018 году. Рост пассажиропотока составил 12%, это налучшая динамика прироста среди московских аэропортов. Аэропорт Домодедово в 2019 году обслужил 28,3 миллиона пассажиров. Из них на внутрироссийских линиях 16,4 миллиона человек. Самые популярные направления: Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Краснодар. По сравнению с 2018 годом пассажиропоток аэропорта снизился на 1,1 миллиона человек. Абсолютным лидером по авиаперевозкам в России стал аэропорт Шереметьево. Аэропорт обслужил 49 миллионов 694 тысячи пассажиров. Это на 11% больше, чем в 2018 году.____
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Nemo Александр
Nemo Александр
Zhikharev Dmitry, Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 4 февраля случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 24 странах мира.
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