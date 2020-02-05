Служба безопасности Украины официально заявила, что обыски в здании телеканала "1+1" связан не с деятельностью компании, а касается отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконной прослушке.
Объяснение опубликовала вечером в среду, 5 февраля, пресс-служба СБУ.
"Следственные действия не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем. Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда", – сказано в заявлении.
Обыски у "1+1": СБУ сделала официальное заявление
liga.net
Отмечается, что следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.
"Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется. Детали – позже", – добавили в спецслужбе.
Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.
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