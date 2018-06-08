"Обнаглевшее зоофилье": в Киеве на одиозного догхантера "объявили охоту"

В Киеве объявили в розыск догхантера Алексея Святогора, который хвастался убийством более тысячи бездомных собак.

Его квалифицировали как лицо, скрывающееся от органов досудебного следствия. Эту информацию обнародовали в базе разыскиваемых людей МВД Украины.

Святогора обвиняют в ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины ― ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жесткости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость.

МВД Украины

Напомним, что у Святогора были "ученики" ― поклонники его жестокости, которые также убивали животных. Живодер "вербовал" нестабильных людей и детей, склоняя их к уничтожению собак.

На своей странице в соцсети Facebook Алексей Святогор в отрытую оскорбляет зоозащитников.

"Были (да и есть) разработки, когда обнаглевшее зоофилье (и не только): пару теток с перекошенными от злобы облезлыми скользкими мордами, перешедшие полтинник, и пару молодых телок с татухами, которые раньше честно зарабатывали отс***ыванием, но теперь перешли в модели и "зоозащитницы", а также парочка помощниц/помощников нардепов и несколько облезлых разжиревших теток из Одессы решили, что они "мстители", ― написал живодер в своем посте от 30 мая.

Как писал OBOZREVATEL, осенью 2017 года догхантер анонсировал свой приезд в Одессу. Свои зверства он называл "благоустройством города", а себя ― "кризис-менеджером".