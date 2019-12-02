Облили бензином и угрожали убить: на киевских рыбпатрульних жестоко напали

На государственных инспекторов Киевского рыбоохранного патруля напали браконьеры, которые облили людей бензином и угрожали убийством.

Так, 1 декабря рейдовая группа патруля с общественным инспектором разоблачила два грубых нарушения. Было выловлено 151 кг рыбы, а сумма убытков составила 38 233 грн. Об этом написала пресс-служба Госрыбагентства Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нарушение зафиксировали на Киевском водохранилище, возле села Косачевка Козелецкого района Черниговской области. Вероятным нарушителям сказали проследовать в село Сорокошичи, но дорогой, вблизи острова Домантов, им на помощь на лодке (принадлежит ФЛП "Задоя") прибыла группа лиц.

На киевских рыбпатрульних жестоко напали

Ими руководила женщина по имени Елена, которая начала угрожать инспекторам. После этого группа напала на рыбпатрульних.

Незнакомцы облили горючим веществом инспекторов и их лодку, освободили вероятных нарушителей вылова рыбы, повредили и попытались утопить транспортное средство рыбпатрульних. Затем лодку с инспекторами принудительно доставили в село Страхолесье Иванковского района Киевской области.

Однако там группу, которая совершила нападение, поймали полицейские. Правонарушение квалифицировали по ст. 249 УК, а также по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов нарушилась ст. 345 УК.

На государственных инспекторов Киевского рыбоохранного патруля напали браконьеры, которые облили людей бензином и угрожали убийством Госрыбагентство Украины

Группу, которая совершила нападение, поймали полицейские Госрыбагентство Украины

На государственных инспекторов Киевского рыбоохранного патруля напали браконьеры, которые облили людей бензином и угрожали убийством Госрыбагентство Украины

Группу, которая совершила нападение, поймали полицейские Госрыбагентство Украины

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