Нужна помощь: в Киеве ударили шокером и изнасиловали девочку

В Киеве ударили электрошокером и изнасиловали 10-летнюю девочку.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Известно, что преступление произошло в Деснянском районе, на улице Бальзака.

По информации сообщества, подозреваемому 30-40 лет. Его рост – примерно 170 см.

"Лицо круглое. Брови густые, черные. Глаза темно-карие, большие. Имеет большой живот", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фоторобот насильника и рисунки одежды.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве на Троещине изнасиловали 15-летнюю школьницу.