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Нужна помощь: в Киеве ударили шокером и изнасиловали девочку

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В Киеве ударили электрошокером и изнасиловали 10-летнюю девочку.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Известно, что преступление произошло в Деснянском районе, на улице Бальзака.

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По информации сообщества, подозреваемому 30-40 лет. Его рост – примерно 170 см.

"Лицо круглое. Брови густые, черные. Глаза темно-карие, большие. Имеет большой живот", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фоторобот насильника и рисунки одежды.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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