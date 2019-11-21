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21 ноября • обновлено в 16:38
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/ Криминал

"Новороссия!" В Киеве заметили след "русского мира". Фотофакт

1.6т
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В Киеве, на улице Жилянской, рядом с Воздухофлотским путепроводом вандалы повредили стены подземного перехода, оставив там надпись "Новороссия".

Об этом сообщил очевидец, военнослужащий Юрий Задоя на своей странице в Facebook. Он призвал власти поручить коммунальщикам убрать такое граффити и правоохранителей в ближайшее время найти "любителей русского мира".

"Город Киев, ул. Жилянская, у Воздухофлотского путепровода неизвестные лица повредили стены подземного перехода и оставили свой автограф "Новороссия", – говорится в посте.

В Киеве заметили след "русского мира"

В Киеве заметили след "русского мира"

Facebook Юрия Задои

Военный отметил, что совсем рядом с этим переходом находятся Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и Министерство инфраструктуры Украины.

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"Это свидетельствует, что бандформирования ДНР и ЛНР чувствуют себя в Киеве слишком спокойно, если не боятся оставлять такие надписи в общественных местах", – подчеркнул Задоя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на одной из улиц заметили ярко-желтый автомобиль запрещенного российского сервиса "Яндекс.Такси".

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну так надо было дописать: "ху*ло пошел на ХYй". И всех делов. Или обрисовать большим органом - для "понимания" к@цапов и прочих ватносочувствующих насекомых, в.ч. и зе-фелитиков.
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0
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Новоотсосия и пукин
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
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