"Новороссия!" В Киеве заметили след "русского мира". Фотофакт

В Киеве, на улице Жилянской, рядом с Воздухофлотским путепроводом вандалы повредили стены подземного перехода, оставив там надпись "Новороссия".
Об этом сообщил очевидец, военнослужащий Юрий Задоя на своей странице в Facebook. Он призвал власти поручить коммунальщикам убрать такое граффити и правоохранителей в ближайшее время найти "любителей русского мира".
"Город Киев, ул. Жилянская, у Воздухофлотского путепровода неизвестные лица повредили стены подземного перехода и оставили свой автограф "Новороссия", – говорится в посте.
В Киеве заметили след "русского мира"
Facebook Юрия Задои
Военный отметил, что совсем рядом с этим переходом находятся Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и Министерство инфраструктуры Украины.
"Это свидетельствует, что бандформирования ДНР и ЛНР чувствуют себя в Киеве слишком спокойно, если не боятся оставлять такие надписи в общественных местах", – подчеркнул Задоя.
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