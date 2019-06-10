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/Криминал

"Никто не заступился!" В маршрутке Киева избили женщину

2.2тЧитать материал на украинском

В Киеве в маршрутке № 322, которая следует в Бровары, пассажир накинулся на пожилую женщину и избил ее. За потерпевшую никто не заступился.

По словам свидетелей, причина конфликта не была существенной, но женщину все равно никто не защищал. Снимки с места ЧП опубликовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Парень избил взрослую женщину. В маршрутке были мужчины, и никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит. Водитель не остановился и не принял никаких мер, хотя нужно было вызвать скорую и милицию", – поделились свидетели.

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"Никто не заступился!" В маршрутке Киева избили женщину

Facebook dtp.kiev.ua

В комментариях к посту многие пользователи возмутились безразличию других пассажиров.

"До чего мы докотились!" – написала Валентина Гаврилишина.

"Жаль, что в этом маршруте ехала серая напуганная масса", – высказалась Наталья Сотникова.

"Никто не заступился!" В маршрутке Киева избили женщину

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водителя маршрутки №461 подловили на хамском поведении с пассажирами льготных категорий.

Он специально высаживал пассажиров не на обустроенной остановке, чтобы не смогли зайти люди с правом на бесплатный проезд.

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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Очкодавы.. 90% в украине таких..
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Увы сейчас полно ссыкунов!
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