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/Криминал

Недавно женился и растил сына: появились новые данные об убитом в Киеве военном

1.7тЧитать материал на украинском

Погибший в результате нападения на территории элитного ЖК в Киеве военный Государственного управления охраны Василий Х. был женат и имел маленького ребенка.

В браке он пребывал чуть менее двух лет, с апреля 2017-го. У погибшего остались красавица-жена, сын, мама, сестра и брат. Об этом OBOZREVATEL стало известно из публикаций в социальных сетях родственников убитого.

"Вы только представьте, насколько сложно сдерживать эмоции, когда жених — родной старший брат, которого ведет под венец наша мама, зал наполнен близкими.., а обручальные кольца выносит не просто милый ребенок, а младший брат", — написала в день свадьбы сестра Василия, Мария С.

Убитый Василий с мамой

Убитый Василий с мамой

VK Мария С.

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Погибший с женой

Погибший с женой

VK Алина Х.

Свадьба Василия Х.

Свадьба Василия Х.

VK Алина Х.

Как пишет "Информатор", убитый родился в Камянец-Подольском, но жил в Киеве. Он не был активен в соцсетях, однако, судя по профилям его жены, Василий вел активный образ жизни и воспитывал годовалого малыша.

Погибший с семьей

Погибший с семьей

Информатор

Погибший с семьей

Погибший с семьей

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, на территории ЖК "Французский квартал", мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову.

По словам очевидцев, конфликт произошел после того, как к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехал на авто другой мужчина. Он вышел из машины, чтобы продолжить диалог, однако получил удар кулаком, после чего упал.

Позже выяснилось, что погибшим в ходе перепалки на территории элитного ЖК оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешняя власть и "миныстр" авакян ничего не делает для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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